МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Главные цели спецоперации остаются неизменными, заявил президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам.

"Ее главные цели, освобождение всей территории Донбасса, были и остаются неизменными. Луганская народная республика уже практически полностью очищена от неонацистов. Бои в Донецкой народной республике продолжаются", — рассказал российский лидер.

По его словам, СВО была необходима для борьбы с украинскими нацистами и стала единственно возможным вариантом.

Глава государства отметил грамотные действия российских военных, которые "шаг за шагом освобождают донецкую землю".

"Наши части, а также воинские подразделения республик Донбасса действуют планомерно, грамотно, используют технику, берегут личный состав и шаг за шагом освобождают донецкую землю, очищают от неонацистов города и посёлки, оказывают помощь людям, которых киевский режим превратил в заложников, в живой щит", — сказал президент.