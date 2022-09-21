Выступление министра обороны России Сергея Шойгу
Глава Минобороны России Сергей Шойгу выступает с речью по вопросу объявления в стране частичной мобилизации
https://1prime.ru/News/20220921/838195802.html
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Глава Минобороны России Сергей Шойгу выступает с речью по вопросу объявления в стране частичной мобилизации
https://1prime.ru/News/20220921/838195802.html
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