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2022-09-21T09:42:56+03:00
2022-09-21T09:42:39+03:00
2022
https://1prime.ru/News/20220921/838195802.html
Выступление министра обороны России Сергея Шойгу
Новости
Новости
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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Глава Минобороны России Сергей Шойгу выступает с речью по вопросу объявления в стране частичной мобилизации ПРАЙМ, 21.09.2022
новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
1
5
4.7
96
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
294
60
Агентство экономической информации ПРАЙМ
1
5
4.7
96
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
294
60
Агентство экономической информации ПРАЙМ
1
5
4.7
96
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
294
60
Агентство экономической информации ПРАЙМ
Новости

Выступление министра обороны России Сергея Шойгу

Читать 1prime.ru в

Глава Минобороны России Сергей Шойгу выступает с речью по вопросу объявления в стране частичной мобилизации

 

  691
 

https://1prime.ru/News/20220921/838195802.html

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