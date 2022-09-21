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https://1prime.ru/News/20220921/838195819.html
Около 300 тысяч резервистов призовут в рамках частичной мобилизации
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МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в своем обращении к... ПРАЙМ, 21.09.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в своем обращении к россиянам.
Он подчеркнул, что у России есть огромный мобилизационный ресурс, который насчитывает почти 25 миллионов человек. При этом частичной мобилизации подлежит чуть более одного процента от этого числа.
Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о частичной мобилизации в России. Текст документа опубликовала пресс-служба Кремля.