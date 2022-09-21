МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. В ходе частичной мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в своем обращении к россиянам.

Он подчеркнул, что у России есть огромный мобилизационный ресурс, который насчитывает почти 25 миллионов человек. При этом частичной мобилизации подлежит чуть более одного процента от этого числа.

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о частичной мобилизации в России. Текст документа опубликовала пресс-служба Кремля.