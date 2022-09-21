2022-09-21T17:06:52+03:00
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Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в мероприятиях Генассамблеи
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. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в мероприятиях недели высокого уровня сессии Генассамблеи, передает корреспондент РИА... ПРАЙМ, 21.09.2022
новости, оон, сергей лавров
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ООН, 21 сен — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в мероприятиях недели высокого уровня сессии Генассамблеи, передает корреспондент РИА Новости.
Министр выступит на общих прениях 24 сентября. В ходе визита Лаврова запланировано как минимум 20 встреч на полях Генеральной ассамблеи ООН.