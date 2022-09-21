ООН, 21 сен — ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН для участия в мероприятиях недели высокого уровня сессии Генассамблеи, передает корреспондент РИА Новости. Путин оценил успехи России в преодолении последствий санкций

Министр выступит на общих прениях 24 сентября. В ходе визита Лаврова запланировано как минимум 20 встреч на полях Генеральной ассамблеи ООН.