МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Руководство Молдавии намеренно не хочет возобновлять диалог с Россией о пересмотре цены на газ, заявил депутат парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов Владимир Односталко. Додон призвал власти Молдавии срочно ограничить тариф на газ

"Несмотря на геополитическую ситуацию, энергетический кризис, который "пришел" в Молдавию из Европы, у нас есть все-таки возможности договориться с Москвой о приемлемой цене на газ. Была бы только политическая воля у нынешнего руководства страны. А ее нет, власти Молдавии не самостоятельны в своих действиях. Президент, премьер намеренно не желают возобновлять диалог с Россией, на них давят в этом плане западные кураторы", — сказал политик в комментарии РИА Новости.

Депутат отметил, что если бы официальный Кишинев был бы свободен в принятии решений, то воспользовался примером других европейских стран, тем более, что созданы соответствующие прецеденты. "Сербия, Венгрия, другие государства сумели договориться с Москвой, а ведь они тоже находятся в "геополитических тисках". Кишиневу нужно оставить свои политические "хотелки" и действовать в интересах жителей страны. Подорожание газа приведет еще к большему росту цен в республике, а жизнь людей еще сильнее ухудшится", — убежден Односталко.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти разработали и вынесли на обсуждение план, предполагающий отключение уличного освещения, снижение температуры центрального отопления, перевод школьников и студентов на дистанционное обучение. С 1 августа компания "Молдовагаз" начала отключения потребителей, не оплативших в срок услуги по поставке природного газа. Оппозиция и гражданское общество призывают руководство Молдавии пойти на диалог с Россией, чтобы добиться оптимальной цены на газ в зимнее время, однако президент страны Майя Санду категорически отказывается от поездки в Москву.