МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, который переносит с 15 сентября на 1 октября предельный срок внесения в нижнюю палату парламента проекта федерального бюджета на 2023-2025 годы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Минфин заложил в бюджет России на 2023-25 годы допдоходы от экспорта СПГ

Закон предоставляет правительству в текущем году право внести на рассмотрение и утверждение в Госдуму проект закона "О федеральном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" не позднее 1 октября.

Раньше по законодательству проект трехлетнего бюджета в текущем году должен был быть внесен не позднее 15 сентября. Однако кабмин предложил временно установить ранее применявшийся предельный срок – 1 октября.

Это изменение предложено "с учетом особенностей планирования бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий, связанных с предотвращением влияния изменения геополитической обстановки и ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики и финансового сектора", указывалось в пояснительной записке.