МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации договора между Россией и Белоруссией о гармонизации таможенного законодательства и сотрудничестве в таможенной сфере. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Россия и Белоруссия укрепляют союзную интеграцию, заявил Лавров

Договор разработан в целях реализации программы по гармонизации налогового и таможенного законодательства России и Белоруссии и сотрудничеству в таможенной сфере. Он предусматривает создание межгосударственного центра в структуре Таможенного комитета Союзного государства для координации работы по управлению рисками и реализации аналитических функций и мониторинга совершения таможенных операций. Местом нахождения этого центра определен Минск, а его финансирование планируется осуществлять за счет средств бюджета Союзного государства.

Документ регулирует и вопросы сотрудничества таможенных служб России и Белоруссии по таким направлениям, как информационное взаимодействие и взаимный обмен сведениями, совместный таможенный контроль, категорирование лиц, совершающих таможенные операции, взаимодействие мобильных групп таможенных органов, регулирование института уполномоченного экономического оператора.

Договор начинает временно применяться через 10 дней с даты его подписания и вступает в силу на десятый день с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.

Договор заключается на пять лет и автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды. При этом каждая из сторон вправе прекратить его действие, предварительно письменно уведомив другую сторону, но не позднее чем за полгода до истечения соответствующего периода.