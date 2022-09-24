Французские депутаты потребовали расследовать случаи якобы "российского финансирования" партий
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Восемь депутатов из основанной президентом Франции Эммануэлем Макроном партии "Возрождение" потребовали создать комиссию по расследованию в Национальном собрании страны возможных случаев якобы "российского финансирования" французских партий, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление.
Отмечается, что это решение было принято после раскрытия информации в США ранее в этом месяце. Информагентства AP и Франс Пресс передавали, что госдеп рассекретил сведения из телеграммы, которая была направлена в американские посольства по всему миру. Внешнеполитическое ведомство США утверждало, что Россия с 2014 года потратила не менее 300 миллионов долларов на поддержку симпатизирующих ей политиков и партий в двух десятках стран.
"В заявлении, опубликованном в субботу, эти депутаты от президентской партии, ссылаются на письмо, направленное накануне председателю Национального собрания Яэль Брон-Пиве, в котором они обосновывают необходимость проведения такого расследования "с учетом серьезности фактов" и чтобы установленная информация могла "быть доведена до сведения французских граждан и нашей системы правосудия". Речь идет, как они уточняют, о том, чтобы "узнать, получали ли французские политические партии — и какие из них — российское финансирование", — передает агентство.
Отмечается, что депутаты ссылаются на "позицию, занятую в пользу России некоторыми ведущими французскими политическими лидерами", а также на "займы, полученные для финансирования избирательных компаний, суммы которых все еще подлежат выплате спустя несколько лет".
https://1prime.ru/News/20220924/838238959.html