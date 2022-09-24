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Источник: Путин выступит с посланием Федеральному собранию 30 сентября
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Источник РИА Новости в российском парламенте не исключил, что президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 30 сентября. "Будет протокольное... ПРАЙМ, 24.09.2022
новости, россия, владимир путин, послание федеральному собранию
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Источник РИА Новости в российском парламенте не исключил, что президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 30 сентября.
"Будет протокольное мероприятие 30 сентября", — сказал собеседник агентства, отметив, что по уровню организации мероприятия можно предположить присутствие на нем первого лица.
Он также не исключил, что "будет оглашено послание президента Федеральному собранию".
По его словам, где будет проходить само мероприятие, не указано.