МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Источник РИА Новости в российском парламенте не исключил, что президент России Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию 30 сентября. Путин подписал закон о переносе срока внесения проекта бюджета в Госдуму

"Будет протокольное мероприятие 30 сентября", — сказал собеседник агентства, отметив, что по уровню организации мероприятия можно предположить присутствие на нем первого лица.

Он также не исключил, что "будет оглашено послание президента Федеральному собранию".

По его словам, где будет проходить само мероприятие, не указано.