Глава сербского МВД выступил за расширение сотрудничества с Россией
Сербский министр внутренних дел Вулин выступил за расширение сотрудничества с Россией
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БЕЛГРАД, 24 сен — ПРАЙМ. Расширение сотрудничества Сербии и РФ — политика будущего, а Украина должна задуматься об искренности Запада, заявил сербский министр внутренних дел Александр Вулин.
Министерства иностранных дел РФ и Сербии ранее подписали на полях Генеральной ассамблеи (ГА) ООН план консультаций на ближайшие два года.
"Расширение сотрудничества с Россией — это не дань уважения прошлому, а ответственная политика, обращенная в будущее. Сербия соблюдает международное право и поэтому требует, чтобы уважали и ее территориальную целостность, хотя бы настолько, насколько украинскую", — цитирует МВД Вулина.
Он напомнил, что сербский президент Александр Вучич с трибуны ГА ООН указал на двойные стандарты Запада в отношении целостности Украины сейчас и Сербии во время бомбардировок НАТО 1999 года.
"Если крупнейшие державы Запада по отношению к Украине настолько же искренни, насколько последовательны в соблюдении международного права, украинцы должны обеспокоиться", — подчеркнул сербский министр.
https://1prime.ru/News/20220924/838239517.html
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