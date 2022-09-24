БЕЛГРАД, 24 сен — ПРАЙМ. Расширение сотрудничества Сербии и РФ — политика будущего, а Украина должна задуматься об искренности Запада, заявил сербский министр внутренних дел Александр Вулин. В Сербии заявили о сохранении всех газовых проектов с Россией

Министерства иностранных дел РФ и Сербии ранее подписали на полях Генеральной ассамблеи (ГА) ООН план консультаций на ближайшие два года.

"Расширение сотрудничества с Россией — это не дань уважения прошлому, а ответственная политика, обращенная в будущее. Сербия соблюдает международное право и поэтому требует, чтобы уважали и ее территориальную целостность, хотя бы настолько, насколько украинскую", — цитирует МВД Вулина.

Он напомнил, что сербский президент Александр Вучич с трибуны ГА ООН указал на двойные стандарты Запада в отношении целостности Украины сейчас и Сербии во время бомбардировок НАТО 1999 года.

"Если крупнейшие державы Запада по отношению к Украине настолько же искренни, насколько последовательны в соблюдении международного права, украинцы должны обеспокоиться", — подчеркнул сербский министр.