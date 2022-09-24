МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Минцифры РФ не поддерживает предложения главы СПЧ Валерия Фадеева о предоставлении отсрочки в рамках частичной мобилизации только сотрудникам в сфере информационных технологий, работающим с технологиями военного назначения, говорится в сообщении ведомства. СПЧ предложил дать отсрочку от мобилизации некоторым категориям работников

Ранее Фадеев заявил, что "программисты бывают разными – разрабатывают игры или принимают ставки в букмекерских конторах". По его мнению, "бронь" должна распространяться не на всех IT-специалистов, а на тех, "кто работает с технологиями военного и двойного назначения, обеспечивает работу критической информационной инфраструктуры и системообразующих компаний, в том числе в сфере промышленности".

"Минцифры не поддерживает предложения главы Совета по правам человека Валерия Фадеева о предоставлении отсрочки в рамках частичной мобилизации только сотрудникам в сфере информационных технологий, работающим с технологиями военного назначения", — говорится в сообщении.

По словам главы ведомства Максута Шадаева, с учетом введенных ограничений на импорт зарубежных IT-решений необходимо в ускоренном режиме обеспечить появление российских конкурентных аналогов во всех значимых нишах.

"Это вопрос обеспечения технологического суверенитета. Сложно себе представить реальную безопасность, если мы по-прежнему в отдельных сферах будем зависеть от технологий недружественных нам стран. Напоминаю, что в рамках принятого Минобороны решения не призываются в рамках частичной мобилизации только сотрудники аккредитованных IT-организаций, имеющие соответствующее высшее образование. При этом эти сотрудники должны непосредственно участвовать в разработке и поддержке IT-решений. Это гарантирует точечную и фокусную поддержку", — сказал Шадаев, слова которого приводятся в сообщении.

В пятницу Минобороны сообщило, что для обеспечения работы отдельных высокотехнологических отраслей, а также финансовой системы России принято решение о непривлечении на военную службу в рамках частичной мобилизации граждан с высшим образованием по соответствующим специальностям и направлениям подготовки. В частности, речь идет о том, что к частичной мобилизации не привлекут специалистов IT, связи, СМИ и финансов. Минцифры поддержало это решение.

В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.