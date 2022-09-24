АНКАРА, 24 сен — ПРАЙМ. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция и ООН нашли некоторые варианты по выходу российской агропродукции на рынки.

В Стамбуле 22 июля были подписаны два взаимосвязанных документа по решению проблем поставок продовольствия и удобрений на мировые рынки. Документы представляют собой единый пакет. Первый — меморандум — предполагает обязательства ООН снять различные ограничения на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Второй определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Украине. Однако, как указывает Москва, в части экспорта из РФ сделка пока не работает.

"Мы ведем работу с ООН в нашем координационном центре (по экспорту зерна) в Стамбуле. Там представлены все стороны. Некоторые варианты (по выходу российского удобрения на рынки) мы нашли, работа продолжается", — сказал Чавушоглу на встрече с соотечественниками в Лос-Анджелесе.