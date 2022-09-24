ООН, 24 сен — ПРАЙМ. Положение дел в сфере международной безопасности стремительно деградирует, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Лавров назвал референдумы ответом на призыв к русским покинуть Украину

"Положение в области международной безопасности стремительно деградирует", — сказал Лавров, выступая в ходе общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

По его словам, "вместо честного диалога и поиска компромиссов приходится иметь дело с дезинформацией, грубыми инсценировками и провокациями". "Линия Запада подрывает доверие к международным институтам как органам согласования интересов и к международному праву как гарантии справедливости и защиты слабых от произвола", — отметил глава российской дипломатии.