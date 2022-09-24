Лавров заявил о быстрой деградации положения дел с безопасностью в мире
Лавров заявил, что положение дел в сфере международной безопасности стремительно деградирует
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ООН, 24 сен — ПРАЙМ. Положение дел в сфере международной безопасности стремительно деградирует, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Положение в области международной безопасности стремительно деградирует", — сказал Лавров, выступая в ходе общеполитической дискуссии 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
По его словам, "вместо честного диалога и поиска компромиссов приходится иметь дело с дезинформацией, грубыми инсценировками и провокациями". "Линия Запада подрывает доверие к международным институтам как органам согласования интересов и к международному праву как гарантии справедливости и защиты слабых от произвола", — отметил глава российской дипломатии.
https://1prime.ru/News/20220924/838239765.html
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