ООН, 24 сен — ПРАЙМ. Евросоюз не хочет передать нуждающимся странам удобрения, застрявшие в европейских портах, которые Россия ранее предложила отдать безвозмездно, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Лавров заявил, что не сомневается в способности России выдержать санкции

"Приветствуем усилия генсекретаря, способствовавшие заключению стамбульских договоренностей от 22 июля. Однако эти договоренности надо выполнять. А пока суда с украинским зерном в большинстве своем идут далеко не в беднейшие страны, а созданные США и ЕС финансовые и логистические препоны на пути российского экспорта зерна и удобрений так до конца и не сняты", — сказал Лавров, выступая с трибуны Генеральной ассамблеи ООН.

"Кроме того, уже не первую неделю напоминаем, что 300 тысяч тонн удобрений задержаны в европейских портах. И давно предлагаем передать их бесплатно нуждающимся странам Африки, но Евросоюз не реагирует", — добавил министр.