ООН, 24 сен — ПРАЙМ. США являются стороной вооруженного конфликта на Украине, заявил в субботу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Лавров назвал референдумы ответом на призыв к русским покинуть Украину

"Не так давно один из командующих вооруженными силами Украины, комментируя тему применения американского оружия на поле боя, сказал: "Да, американцы имеют право вето на те цели, которые мы выбираем". Что это, как не прямое участие в наведении смертоносных орудий и участие в войне?" — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам российского министра, поставляя оружие Киеву, США и другие страны НАТО не могут претендовать на то, что они не участвуют в украинском конфликте.

"У Starlink есть и спутники, и наземная инфраструктура — задействование этого ресурса в войне тоже означает, что США совсем не являются нейтральными в этой ситуации и являются стороной конфликта", — добавил российский министр.