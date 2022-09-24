Белорусские власти заявили о заинтересованности в сотрудничестве с ЕС
Глава белорусского МИД Макей заявил, что Минск заинтересован в сохранении каналов связи с ЕС
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МИНСК, 24 сен — ПРАЙМ. Несмотря на санкции, Белоруссия заинтересована иметь каналы для коммуникации с ЕС открытыми, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.
"Мы всегда выступаем за диалог. И даже сейчас, когда против нас введено шесть или семь пакетов санкций, мы заинтересованы иметь каналы для коммуникации с ЕС открытыми, поскольку мы заинтересованы в ЕС, в первую очередь, как в хорошем торгово-экономическом партнере. Мы же соседи", — сказал глава белорусского внешнеполитического ведомства в интервью французскому телеканалу France 24. Его слова приводит пресс-служба МИД Белоруссии.
По его словам, Белоруссия хотела бы диверсифицировать свою экономику, политику. "Но, к сожалению, мы не видим готовности со стороны Европейского союза", — констатировал Макей.
https://1prime.ru/News/20220924/838240005.html
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