МИНСК, 24 сен — ПРАЙМ. Несмотря на санкции, Белоруссия заинтересована иметь каналы для коммуникации с ЕС открытыми, заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей. Белоруссия смягчила эмбарго на ввоз товаров из недружественных стран

"Мы всегда выступаем за диалог. И даже сейчас, когда против нас введено шесть или семь пакетов санкций, мы заинтересованы иметь каналы для коммуникации с ЕС открытыми, поскольку мы заинтересованы в ЕС, в первую очередь, как в хорошем торгово-экономическом партнере. Мы же соседи", — сказал глава белорусского внешнеполитического ведомства в интервью французскому телеканалу France 24. Его слова приводит пресс-служба МИД Белоруссии.

По его словам, Белоруссия хотела бы диверсифицировать свою экономику, политику. "Но, к сожалению, мы не видим готовности со стороны Европейского союза", — констатировал Макей.