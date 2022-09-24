ООН, 24 сен — ПРАЙМ. РФ ожидает от генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и Турции, чтобы они добились от США и Европы снятия препятствий по экспорту зерна и удобрений из России на мировые рынки, заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров. Лавров: ЕС не желает поставлять российские удобрения нуждающимся странам

"Сейчас мы ожидаем и от генерального секретаря ООН (Антониу Гутерреша), и от турецкой стороны — поскольку они соучастники договоренности — того, чтобы они добились от европейцев и американцев снятия тех препон, о которых я сказал, для реализации российской части сделки", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Как подчеркнул российский министр, зерно РФ играет несоизмеримую большую роль, нежели украинское. "Я еще не упомянул, что 300 тысяч тонн удобрений заперты в европейских портах, и мы уже месяца полтора назад сказали, что наши компании готовы отказаться от прав на эти удобрения, чтобы они были направлены нуждающимся, развивающимся странам", — добавил Лавров.