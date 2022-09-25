ВАШИНГТОН, 25 сен — ПРАЙМ. Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс призвала Запад игнорировать слова президента РФ Владимира Путина, продолжать вводить антироссийские санкции и помогать Украине. "Историческая авантюра" Трасс трещит по швам, пишет Bloomberg

"Нам не следует слушать его бряцание оружием и надуманные угрозы. Нам нужно продолжать вводить санкции против России и поддерживать Украину", — сказала Трасс в интервью телеканалу CNN.

Она подчеркнула, что Великобритания намерена действовать таким образом, и выразила уверенность, что такой же настрой есть в США.

В среду президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам констатировал, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж — угроза применения против России оружия массового поражения. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику и предупредил пытающихся шантажировать Россию ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".