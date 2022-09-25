МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Правительство России одобрило проект федерального закона о бюджете Соцфонда и ФФОМС на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, сообщается на сайте Кабмина. Правительство рассмотрит увеличение финансирования для борьбы с пожарами

"Решения Правительства: Одобрить проект федерального закона "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" и внести в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Добавляется, что проект создан в целях утверждения проекта бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.