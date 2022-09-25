Правительство одобрило проект о бюджете Соцфонда и ФФОМС на 2024 год
Правительство одобрило проект закона о бюджете Соцфонда и фонда медстрахования на 2024 год
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МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Правительство России одобрило проект федерального закона о бюджете Соцфонда и ФФОМС на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, сообщается на сайте Кабмина.
"Решения Правительства: Одобрить проект федерального закона "О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" и внести в Государственную Думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.
Добавляется, что проект создан в целях утверждения проекта бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.
https://1prime.ru/News/20220925/838242059.html
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