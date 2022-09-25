Власти США заявили о введении "расширенных санкций" против России
Власти США заявили о введении санкций против "структур и компаний" вне России на фоне референдумов
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ВАШИНГТОН, 25 сен — ПРАЙМ. Реакция США и их союзников на референдумы, которые проходят в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях Украины, будет включать "расширенные санкции", в том числе против "структур и компаний" вне России, сказал советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
В интервью телеканалу NBC он сослался на совместное заявление стран G7, которые предупредили Россию о последствиях продвижения в сторону присоединения украинских территорий.
"В этом документе они подтвердили, что последствия будут, и конкретизировали, что они будут включать дополнительные расширенные санкции, в том числе санкции против структур и компаний вне России за поддержку российской военной машины или этих фейковых референдумов", — сказал Салливан.
Он добавил, что о конкретных мерах США объявят в "предстоящие дни, если Россия будет двигаться по этому пути".
https://1prime.ru/News/20220925/838242103.html
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