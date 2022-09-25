Болгария заявила о необходимости подвергнуть санкции тщательному анализу
Болгарские власти заявили, что новые санкции против России нужно подвергнуть тщательному анализу
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МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Болгария хочет, чтобы новые санкции ЕС в отношении РФ подверглись тщательному анализу, сообщает радиостанция BNR со ссылкой на временного премьер-министра Гылыба Донева.
"Болгария поддерживает продолжение введения санкций ЕС против России. Однако Болгария будет настаивать на том, чтобы все санкции, которые ЕС еще предстоит обсудить, проходили подробный анализ, чтобы увидеть все (их) достоинства и недостатки", — говорится в сообщении радиостанции.
https://1prime.ru/News/20220925/838242473.html
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