МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Болгария хочет, чтобы новые санкции ЕС в отношении РФ подверглись тщательному анализу, сообщает радиостанция BNR со ссылкой на временного премьер-министра Гылыба Донева. Болгария ведет переговоры с "Газпромом" о возобновлении поставок топлива

"Болгария поддерживает продолжение введения санкций ЕС против России. Однако Болгария будет настаивать на том, чтобы все санкции, которые ЕС еще предстоит обсудить, проходили подробный анализ, чтобы увидеть все (их) достоинства и недостатки", — говорится в сообщении радиостанции.