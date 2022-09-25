МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией станут невозможными после проведения референдумов в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. В ДНР и ЛНР начались референдумы о вступлении в состав России

"Российское правительство может официально объявить, что референдум завершен, и будут объявлены результаты. Это сделает невозможным в любом случае продолжение каких-либо дипломатических переговоров с президентом Российской Федерации", — заявил Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS.

Он также в очередной раз призвал США оказать помощь Украине. По его словам, на данный момент Вашингтон ежемесячно выделяет Киеву 1,5 миллиарда долларов "на поддержание бюджета".

Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября включительно. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.