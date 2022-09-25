БУДАПЕШТ, 25 сен — ПРАЙМ. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз не вправе указывать суверенной стране, с кем ей можно или нельзя вести переговоры, так он прокомментировал свою встречу на полях ООН с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Венгрия ведет переговоры с Россией о покупке газа

Ранее Лавров и Сийярто обсудили сотрудничество двух стран в энергетике, с учетом неблагоприятной международной обстановки. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил, что "в ЕС есть понимание о неуместности общения на уровне ЕС или на двустороннем уровне с российскими представителями в ходе ГА ООН", однако в итоге такие вопросы остаются в зоне ответственности стран союза.

"Я министр иностранных дел суверенной страны, а суверенной стране никто не может определять, говорить, с кем вести переговоры, а с кем нет", — сказал Сийярто в эфире радио Kossuth.

Ранее Сийярто выразил сожаление, что оказался единственным представителем ЕС, который провел встречу с Лавровым на полях Генассамблеи ООН, по его словам, Евросоюзу нужно использовать любую возможность для диалога с Россией.