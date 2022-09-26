БРЮССЕЛЬ, 26 сен — ПРАЙМ. Евросоюз признает, что огромный объем и сложность санкций, введенных против России, приводит к их разной интерпретации и требует постоянной корректировки и пояснений со стороны Еврокомиссии, заявил официальный представитель ЕК Эрик Мамер. В ЕС пока не обсуждают снятие санкций с России, заявил глава МИД Венгрии

Он комментировал вопрос журналистов о сложной структуре антироссийских санкций и разной интерпретации со стороны тех, кто должен соблюдать эти ограничительные меры. В связи с этим Еврокомиссия вынуждена готовить сотни страниц рекомендаций и уточнений по антироссийским ограничениям.

"Очевидна необходимость корректировать разные пакеты санкций с учетом того, что вводятся новые. Меняется и трактовка ограничительных мер <…>, поэтому мы должны заново их уточнять. Это очень комплексный вопрос, учитывая масштаб мер, принятых на сегодняшний день против России", — сказал Мамер на брифинге в Брюсселе.

При этом он не стал комментировать вопрос о том, стоит ли приостановить работу над новыми санкциями, пока остаются проблемы в вопросе реализации действующих.

В то же время Мамер выразил уверенность в эффективности санкций, что, по его словам, "доказывают различные исследования". "Нам необходимо работать над тем, чтобы поддерживать эффективность санкций, которые также надо адаптировать в зависимости от действий России", — добавил он.

Ранее ряд политиков в Европе выражали сомнение в эффективности санкций ЕС, указывая на негативные последствия для экономики стран ЕС и населения, особенно в вопросах энергетической безопасности. В то же время, представители африканских стран указывали на сложности с поставками продовольствия и удобрений из России из-за опасений компаний и финансовых учреждений попасть под санкции. ЕС неоднократно заверял, что не вводил санкции против российской сельхозпродукции.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.