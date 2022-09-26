МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Госдума рассмотрит на пленарном заседании 27 сентября поправки о трудовых гарантиях мобилизованным, сообщил глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов. Госдума рассмотрит вопрос сохранения рабочих мест для мобилизованных

"Госдума 27 сентября рассмотрит инициативы о трудовых гарантиях мобилизованных граждан (вопрос о сохранении рабочих мест), трудовой договор для таких граждан будет приостанавливаться. Место может занять другой сотрудник до момента возвращения мобилизованного", — сообщил Нилов РИА Новости.

Также на политика ссылается канал комитета Госдумы по безопасности, он приводит его слова о том, что предусмотрены дополнительные гарантии также для членов семей мобилизованных граждан и добровольцев – их нельзя будет без согласия привлечь для особого режима работы: направить в служебные командировки, привлечь сверхурочно, в ночное время, выходные и праздничные дни.

"Кроме того, для них предусматривается преимущественное право сохранения работы при сокращении численности или штата сотрудников", — отметил Нилов.

Чтобы гарантировать сохранение рабочего места и возможность возвращения на него после завершения контракта, Государственная дума рассмотрит поправки в Трудовой кодекс, отметил политик по итогам Совета Госдумы.

Председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил, что аналогичные поправки будут внесены также в федеральный закон "О государственной гражданской службе".

"Таким образом, вопросы сохранения рабочих мест будут решены в отношении всех категорий работающих граждан, которые призываются или добровольно поступают на военную службу в ходе частичной мобилизации", — приводит канал слова Пискарева.

Политик отметил, что периоды военной службы призванных в ходе частичной мобилизации, а также оказания добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, на основании контракта будут засчитываться в страховой стаж, необходимый для оформления страховой пенсии.

"При этом те граждане, кто заключил контракты о прохождении военной службы в период с 24 февраля по 21 сентября 2022 года и с кем были расторгнуты трудовые договоры, получат преимущественное право трудоустройства на работу по ранее занимаемой должности у работодателя", — добавил парламентарий.