США ввели санкции против грузового самолета ВВС Ирана
Минфин США ввел санкции против очередного иранского самолета за нарушение мер экспортного контроля
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ВАШИНГТОН, 26 сен — ПРАЙМ. Минфин США ввел санкции против еще одного — четвертого — иранского самолета за нарушение мер экспортного контроля против РФ, сообщает ведомство.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на министерство торговли США сообщало, что американские власти добавили три самолета Boeing 747 иранских авиакомпаний Mahan Air, Qeshm Fars Air и Iran Air в список воздушных судов, нарушающих санкции против РФ.
"В прошлый понедельник мы объявили, что три иранских грузовых самолета доставляли грузы в РФ, пытаясь обойти наши меры. Сегодня мы определили четвертый самолет, прилетевший в РФ в нарушение наших мер контроля. Этот борт контролируется ВВС Ирана", — говорится в распространенном сообщении.
Ведомство предупредило, что поддержка подвергнутых санкциям самолетов повлечет меры со стороны США.
https://1prime.ru/News/20220926/838255548.html
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