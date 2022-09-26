ВАШИНГТОН, 26 сен — ПРАЙМ. Минфин США ввел санкции против еще одного — четвертого — иранского самолета за нарушение мер экспортного контроля против РФ, сообщает ведомство. США внесли самолеты иранских авиакомпаний в список нарушающих санкции

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на министерство торговли США сообщало, что американские власти добавили три самолета Boeing 747 иранских авиакомпаний Mahan Air, Qeshm Fars Air и Iran Air в список воздушных судов, нарушающих санкции против РФ.

"В прошлый понедельник мы объявили, что три иранских грузовых самолета доставляли грузы в РФ, пытаясь обойти наши меры. Сегодня мы определили четвертый самолет, прилетевший в РФ в нарушение наших мер контроля. Этот борт контролируется ВВС Ирана", — говорится в распространенном сообщении.

Ведомство предупредило, что поддержка подвергнутых санкциям самолетов повлечет меры со стороны США.