МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным и призванным по контракту гражданам, а также лицам, находящимся у них на иждивении. Путин подписал указ о предоставлении отсрочки от мобилизации студентам

Документ, внесенный группой сенаторов и депутатов, разработан в целях защиты прав и законных интересов заемщиков, призванных на военную службу по мобилизации или проходящих военную службу по контракту, а также лиц, находящихся у них на иждивении. На рассмотрение Думы его планируется вынести 27 сентября.

Законопроект предоставляет гражданам-заемщикам, которые призваны на военную службу по мобилизации или проходят ее по контракту, право на приостановление исполнения своих обязательств (на определенный заемщиком срок, но не превышающий срок их военной службы) или на уменьшение размера платежей в течение этого льготного периода. Аналогичное право предоставляется и заемщикам, которые находятся на иждивении у таких мобилизованных граждан и контрактников: членам семьи, в том числе признанным инвалидами I или II группы, и лицам, находящимся под попечительством военнослужащего.

Все эти физлица будут вправе в любой момент в течение времени действия кредитного договора или договора займа, но не позднее 31 декабря 2023 года, обратиться к кредитору с требованием об изменении его условий. При этом военнослужащий вправе приложить документ, подтверждающий нахождение на военной службе, а иждивенец — документы, подтверждающие его родство, инвалидность и опеку над ним.

В случае гибели военнослужащего при прохождении военной службы или его смерти в результате ранения, травмы или контузии его обязательства по кредиту (займу), а также по кредитам (займам) находящихся у него на иждивении лиц прекращаются полностью или частично. При этом правительство РФ совместно с Банком России установит максимальный размер обязательств заемщика, которые могут быть прекращены в случае гибели (смерти) военнослужащего. Причем такой максимальный размер обязательств может быть дифференцирован по видам кредитов (займов).

Комитет, поддержав законопроект, отметил необходимость его доработки ко второму чтению, в том числе в части подпадающих под его действие лиц. В частности, комитету предстоит решить будет ли законопроект распространяться на контрактников, которые с 24 февраля уже участвуют в специальной военной операции, и у которых имеется просроченная задолженность по кредитам, на которую начисляются штрафы и пени. Дополнительно планируется обсудить и перечень лиц, включаемых в число иждивенцев, которые будут иметь право на кредитные каникулы.

Законопроектом урегулирован порядок прекращения обязательств по кредитному договору заемщиком-военнослужащим, в случае его гибели при прохождении им военной службы или смерти в результате увечья (ранения, травмы, контузии). "Вместе с тем остается нерегулированным вопрос, связанный с дальнейшим погашением указанных обязательств, в случае получения им в результате прохождения военной службы повреждений, повлекших утрату его полной трудоспособности (например, получил инвалидность)", — указывается в заключении комитета.