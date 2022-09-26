САРАТОВ, 26 сен — ПРАЙМ. Призванные в рамках частичной мобилизации могут продолжить оплачивать свои кредиты самостоятельно через сайт или мобильное приложение банка, с помощью родственников, а также обратиться в банк за отсрочкой или уменьшением платежей, сообщило министерство цифрового развития Саратовской области. Робот Макс ответил на миллион вопросов о частичной мобилизации

Ранее министерство информации и печати региона сообщило, что более 2,4 тысячи звонков от жителей Саратовской области поступило в выходные на горячую линию 122 по вопросам частичной мобилизации.

Минцифры области опубликовало пять наиболее популярных вопросов, которые волнуют жителей, обращающихся на горячую линию 122, и ответы на них. Так, один из вопросов касался исполнения кредитных обязательств мобилизуемого: "Как мобилизованному оплачивать кредиты и ипотеку в условиях боевых действий? Что будет с финансовыми обязательствами (ипотеки, кредиты) тех, кто отправляется на участие в боевых действиях?".

"Кредиты и ипотеку можно оплачивать самостоятельно (через банковский сайт или приложение) или же с помощью родственников. Также мобилизованный может обратиться в кредитную организацию за реструктуризацией кредита или кредитными каникулами. Это никак не повлияет на его кредитную историю. Банками и микрофинансовыми организациями (МФО) разрабатываются специальные программы кредитных каникул или реструктуризации по действующим обязательствам мобилизованных граждан. Аналогичное право предоставляется близким родственникам таких заемщиков, если они находятся у них на иждивении. В дальнейшем право на кредитные каникулы мобилизованным будет закреплено в законе", — говорится в ответе министерства в Telegram-канале.

Также в топ-5 вошли вопросы о том, кто сейчас подлежит призыву, мобилизуют ли студентов и какие законные основания будут учитываться в военных комиссариатах для освобождения от призыва в рамках частичной мобилизации. Также популярным оказался вопрос "куда жаловаться, если забирают, а я не подхожу". "Пожаловаться на действие или бездействие сотрудников военкомата можно начальнику военкомата, а также в вышестоящий комиссариат, военную прокуратуру или в суд", — отметили в ведомстве.

Комитет Госдумы по финансовому рынку поддержал принятие в первом чтении законопроекта о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным и призванным по контракту гражданам, а также лицам, находящимся у них на иждивении. На рассмотрение Думы проект закона планируется вынести 27 сентября.