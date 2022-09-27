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Путин во вторник продолжит общение с Лукашенко в Сочи
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Президент России Владимир Путин во вторник продолжит переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков... ПРАЙМ, 27.09.2022
новости, россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник продолжит переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Путин и Лукашенко встретились в Сочи в понедельник.
"Президент продолжает оставаться в Сочи. Сегодня продолжится его общение с президентом Белоруссии Лукашенко", — сказал Песков журналистам.
На вопрос о том, обсуждали ли накануне лидеры стран проект соглашения о кредите Белоруссии на 1,5 миллиарда долларов для импортозамещения, он заявил, что "переговоры продолжаются еще сегодня".