МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин во вторник продолжит переговоры с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Путин проведет оперативное совещание с членами СБ России на этой неделе

Путин и Лукашенко встретились в Сочи в понедельник.

"Президент продолжает оставаться в Сочи. Сегодня продолжится его общение с президентом Белоруссии Лукашенко", — сказал Песков журналистам.

На вопрос о том, обсуждали ли накануне лидеры стран проект соглашения о кредите Белоруссии на 1,5 миллиарда долларов для импортозамещения, он заявил, что "переговоры продолжаются еще сегодня".