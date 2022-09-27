МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором чтении законопроект, дающий Федеральной таможенной службе (ФТС) России полномочия производить дознание по уголовным делам о выводе капитала за рубеж. Третье чтение запланировано на 28 сентября. Минфин предложил дать полномочия ФНС, ФТС и ЦБ для контроля контрсанкций

Документ позволит таможенным органам проводить дознание по уголовным преступлениям, связанным с уклонением от обязанности репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ и с переводом денежных средств нерезидентам с использованием подложных документов.

Согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству, таможенные органы, являющиеся органами валютного контроля и выявляющие примерно 77% преступлений в этой сфере, не уполномочены осуществлять предварительное расследование соответствующих уголовных дел.

Отсутствие у таможни таких полномочий значительно ограничивает ее возможности по документированию признаков преступлений и изобличению причастных, считает правительство РФ.

Предполагается, что закон должен вступить в силу через 10 дней после его официального опубликования.