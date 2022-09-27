МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий требования к участникам конкурсов на заключение концессионного соглашения в отношении объектов тепло- и водоснабжения, водоотведения. Путин поручил представить предложения по совершенствованию в сфере ЖКХ

Президент России Владимир Путин определил одной из национальных целей создание комфортной и безопасной среды для жизни. Важной частью работы по ее достижению является обновление коммунальной инфраструктуры по всей стране, для чего используются и частные инвестиции, прежде всего на условиях концессионных соглашений, пояснял в июне премьер-министр Михаил Мишустин.

Законопроект, внесенный правительством, устанавливает базовые требования к компаниям, претендующим на управление объектами тепло- и водоснабжения, а также водоотведения на условиях концессии. Этим компаниям придется доказать, что у них есть опыт эксплуатации такой инфраструктуры и систем. Для участия в конкурсе на заключение концессии инвесторы должны будут вносить обязательный задаток и таким образом подтверждать свою финансовую стабильность.

Такие нововведения привлекут больше надежных инвесторов, способных обеспечить качественное и бесперебойное предоставление людям жилищно-коммунальных услуг, отмечал Мишустин.

Кроме того, государственные или муниципальные унитарные предприятия или бюджетные учреждения не смогут заключать концессионные соглашения с РФ, регионом или муниципальным образованием, если те входят в число их учредителей. Одновременно вносятся изменения, призванные ограничить участие недобросовестных лиц в конкурсе на заключение КС в отношении объектов ЖКХ.

Если участник конкурса отзывает заявку на участие до определения победителя или победитель уклоняется от подписания КС, задаток останется у концедента, то есть у РФ, ее региона или муниципалитета — в зависимости от того, кто проводит конкурс. Таким образом, уполномоченный орган может установить своеобразный фильтр по отбору финансово стабильных и квалифицированных участников рынка, которые смогут надлежащим образом и в установленные сроки исполнить концессионное соглашение, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Помимо этого, документ запрещает неоднократную и последовательную передачу хозяйствующим субъектам объектов коммунальной инфраструктуры без торгов, если это приводит или может привести к ограничению конкуренции. Эта норма вносится для установления прозрачного механизма передачи таких объектов.