МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. "Газпром" отвергает требования "Нафтогаза" по разбирательству в арбитраже по транзиту газа РФ в Европу, не оказанные услуги не должны оплачиваться, сообщила российская компания. "Газпром": лето ударило по иллюзии ЕС о сокращении зависимости от России

"Газпром" категорически отвергает все требования "Нафтогаза Украины" по инициированному разбирательству в отношении транзита российского газа в Европу – не оказанные украинской стороной услуги не должны и не будут оплачиваться", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома".

Об этом "Газпром" во вторник уведомил Секретариат Международного арбитражного суда (МАС) Международной торговой палаты и действующего руководителя "Нафтогаз Украины", также добавляется там.

"Газпром" напоминает, что "Нафтогаз", не имея надлежащих оснований, отказался исполнять свои транзитные обязательства через ГИС "Сохрановка", а сам факт неоказания услуг признан украинской компанией.

"Нафтогазу Украины" хорошо известно, что по соглашению от 30 декабря 2019 года неисполнение обязательств с его стороны означает отсутствие оплаты даже в случае заявления "Нафтогаза Украины" о форс-мажоре на территории Украины", — добавляет "Газпром".