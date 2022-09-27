2022-09-27T19:46:26+03:00

2022-09-27T19:46:26+03:00

2022-09-27T19:46:26+03:00

2022

https://1prime.ru/News/20220927/838271908.html

В НАТО заявили, что следят за ситуацией после ЧП на "Северных потоках"

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Новости

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https://россиясегодня.рф

В НАТО ЗАЯВИЛИ, ЧТО СЛЕДЯТ ЗА СИТУАЦИЕЙ В БАЛТИЙСКОМ МОРЕ ПОСЛЕ ЧП НА "СЕВЕРНЫХ ПОТОКАХ", ОБМЕНИВАЮТСЯ ДАННЫМИ, В Т.Ч. С ФИНЛЯНДИЕЙ И ШВЕЦИЕЙ — СМИ Новость дополняется ПРАЙМ, 27.09.2022

новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60