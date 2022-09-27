2022-09-27T19:46:26+03:00
2022-09-27T19:46:26+03:00
2022-09-27T19:46:26+03:00
2022
https://1prime.ru/News/20220927/838271908.html
В НАТО заявили, что следят за ситуацией после ЧП на "Северных потоках"
Новости
Новости
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В НАТО ЗАЯВИЛИ, ЧТО СЛЕДЯТ ЗА СИТУАЦИЕЙ В БАЛТИЙСКОМ МОРЕ ПОСЛЕ ЧП НА "СЕВЕРНЫХ ПОТОКАХ", ОБМЕНИВАЮТСЯ ДАННЫМИ, В Т.Ч. С ФИНЛЯНДИЕЙ И ШВЕЦИЕЙ — СМИ Новость дополняется ПРАЙМ, 27.09.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
В НАТО ЗАЯВИЛИ, ЧТО СЛЕДЯТ ЗА СИТУАЦИЕЙ В БАЛТИЙСКОМ МОРЕ ПОСЛЕ ЧП НА "СЕВЕРНЫХ ПОТОКАХ", ОБМЕНИВАЮТСЯ ДАННЫМИ, В Т.Ч. С ФИНЛЯНДИЕЙ И ШВЕЦИЕЙ — СМИ
Новость дополняется