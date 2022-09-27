МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Партия "Единая Россия" учтет потребности новых регионов при работе над бюджетом на следующий год, новый статус этих территорий даст такую возможность, заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. "Единая Россия" предлагает создать особую экономическую зону в Донбассе

"Обязательно учтем потребности новых регионов при работе над бюджетом на следующий год. Новый статус этих территорий даст нам такую возможность. Все отремонтируем, отстроим, наладим. Доверие людей оправдаем", — написал Турчак в своём Telegram-канале.

Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал 23 сентября в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября. С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны властей Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения. Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.