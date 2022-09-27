ВАШИНГТОН, 27 сен — ПРАЙМ. США не будут "спекулировать" о причинах утечек на "Северных потоках" и готовы оказать содействие странам Европы, сказала официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. США окажут помощь Европе после утечки с "Северных потоков", пишут СМИ

"Я не буду спекулировать о причинах, это не то, чем мы собираемся заниматься. Я знаю, что наши европейские партнеры ведут расследование. Мы готовы оказать содействие их усилиям, когда они завершат расследование", — сообщила она журналистам.

Жан-Пьер утверждает, что "Северные потоки" в момент инцидента не использовались для транспортировки газа.