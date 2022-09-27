ВАРШАВА, 27 сен — ПРАЙМ. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау не исключил, что утечка газа из "Северных потоков" является техногенной катастрофой и призвал к международному расследованию этого происшествия. В районе утечек на "Северном потоке" прогремели два мощных подводных взрыва

"Утечка газа в Балтийском море беспокоит всех нас. Нельзя исключать, что это была техногенная катастрофа. Мы призываем к независимому расследованию и остаемся на связи с нашими союзниками", — написал Рау в Twitter.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выразил уверенность, что утечка газа из "Северного потока" стала результатом "саботажа", но не уточнил, с чьей стороны.

В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также не известны.

Работа "Северного потока" приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом.

Согласно информации от властей Дании и Швеции, обнаружены две утечки газа на "Северном потоке" на северо-востоке от острова Борнхольм и одна на "Северном потоке 2" на юго-востоке от острова.