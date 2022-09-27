ПРЕМЬЕР ДАНИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО УТЕЧКИ НА "СЕВЕРНЫХ ПОТОКАХ" РАССМАТРИВАЮТСЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДНАМЕРЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ — СМИ

ГЛАВА МИНЭНЕРГО ДАНИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО, ПО ОЦЕНКЕ ВЛАСТЕЙ, УТЕЧКИ НА "СЕВЕРНЫХ ПОТОКАХ" СПРОВОЦИРОВАНЫ "ВЗРЫВАМИ", НЕ ПРОИЗОШЛИ СЛУЧАЙНО — СМИ

 

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