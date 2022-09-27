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2022

https://1prime.ru/News/20220927/838272725.html

Датские власти назвали ЧП на "Северных потоках" преднамеренным действием

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ПРЕМЬЕР ДАНИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО УТЕЧКИ НА "СЕВЕРНЫХ ПОТОКАХ" РАССМАТРИВАЮТСЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДНАМЕРЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ — СМИ ГЛАВА МИНЭНЕРГО ДАНИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО, ПО ОЦЕНКЕ ВЛАСТЕЙ, УТЕЧКИ НА... ПРАЙМ, 27.09.2022

новости, дания, северный поток, чп, утечка

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60