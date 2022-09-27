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2022
https://1prime.ru/News/20220927/838272725.html
Датские власти назвали ЧП на "Северных потоках" преднамеренным действием
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ПРЕМЬЕР ДАНИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО УТЕЧКИ НА "СЕВЕРНЫХ ПОТОКАХ" РАССМАТРИВАЮТСЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДНАМЕРЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ — СМИ ГЛАВА МИНЭНЕРГО ДАНИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО, ПО ОЦЕНКЕ ВЛАСТЕЙ, УТЕЧКИ НА... ПРАЙМ, 27.09.2022
новости, дания, северный поток, чп, утечка
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ПРЕМЬЕР ДАНИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО УТЕЧКИ НА "СЕВЕРНЫХ ПОТОКАХ" РАССМАТРИВАЮТСЯ КАК РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДНАМЕРЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ — СМИ
ГЛАВА МИНЭНЕРГО ДАНИИ ЗАЯВИЛ, ЧТО, ПО ОЦЕНКЕ ВЛАСТЕЙ, УТЕЧКИ НА "СЕВЕРНЫХ ПОТОКАХ" СПРОВОЦИРОВАНЫ "ВЗРЫВАМИ", НЕ ПРОИЗОШЛИ СЛУЧАЙНО — СМИ
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