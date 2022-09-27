РИМ, 27 сен — ПРАЙМ. Счета за электричество в Италии в октябре могут вырасти на 60%, без поддержки правительства скачок может стать двукратным, сообщает газета la Stampa cо ссылкой на оценки исследовательского центра в области энергетики Nomisma. ЕС должен защитить пострадавшие от санкций страны, считают в Италии

В таком случае стоимость электроэнергии вырастет на 25 евроцентов за киловатт/час в сравнении с третьим кварталом года.

Что касается газа, оценки говорят о возможности повышения тарифов на 70% в конце октября-начале ноября.

Nomisma в этой связи указывает, что государственное Управление по регулированию энергии, сетей и окружающей среды (Arera) опубликует обновленные оценки энерготарифов до конца сентября.

Вместе с тем, Nomisma отмечает, что Италия практически выполнила поставленную цель по заполнению хранилищ газа в 90%. При этом даже такой уровень запасов не устраняет угрозу введения ограничений потребления в феврале-марте в случае прекращения поставок газа из России.

В начале Италия приняла план экономии энергии, которые призван сократит общенационального потребления газа на 5,3 миллиарда кубометров. В 2021 году объем потребления в Италии составил 76 миллиардов кубометров. Согласно этому плану, отопительный сезон в Италии в домах с центральными системами будет сокращен на 15 дней. Регламент также предписывает снизить температуру на 1 градус при отоплении зданий.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

Вице-премьер РФ Александр Новак ранее заявлял, что Россия никогда не использовала энергетические ресурсы в качестве оружия, на протяжении многих десятилетий РФ является надёжным их поставщиком на мировые рынки.