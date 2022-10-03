БРЮССЕЛЬ, 3 окт — ПРАЙМ. Евросоюз (ЕС) выделит новый транш макрофинансовой помощи Украине в середине октября, сообщил в Twitter исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Всемирный банк выделил Украине еще полмиллиарда долларов

"Мы предоставим первую часть в середине октября, следующие две части будут позже в этом году", — написал он.

Речь идет о выделении несколькими частями новой порции макрофинансовых кредитов на сумму 5 миллиардов евро. Эти средства являются частью анонсированного в мае пакета общим объёмом до 9 миллиардов евро, один миллиард из которого уже был перечислен.