ЕС выделит новый транш макрофинансовой помощи Украине
Евросоюз выделит новый транш макрофинансовой помощи Украине в середине октября
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БРЮССЕЛЬ, 3 окт — ПРАЙМ. Евросоюз (ЕС) выделит новый транш макрофинансовой помощи Украине в середине октября, сообщил в Twitter исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.
"Мы предоставим первую часть в середине октября, следующие две части будут позже в этом году", — написал он.
Речь идет о выделении несколькими частями новой порции макрофинансовых кредитов на сумму 5 миллиардов евро. Эти средства являются частью анонсированного в мае пакета общим объёмом до 9 миллиардов евро, один миллиард из которого уже был перечислен.
https://1prime.ru/News/20221003/838342200.html
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