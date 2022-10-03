МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Премьер России Михаил Мишустин расширил полномочия комиссии по повышению устойчивости российской экономики, поэтому МЭР, Минфин, Минсельхоз, Минтруд и ФНС должны создать штаб, который будет заниматься поддержанием устойчивой работы малого и среднего бизнеса, сообщает кабмин. Минэкономразвития разработает меры поддержки МСП до 2030 года

"В свою очередь Минэкономразвития, Минфин, Минсельхоз, Минтруд и Федеральная налоговая служба должны создать штаб, который будет заниматься вопросами поддержания устойчивой работы субъектов малого и среднего бизнеса. В него также войдут представители заинтересованных федеральных органов власти и общественных объединений", — говорится в сообщении на сайте кабмина.

Это необходимо для выработки плана первоочередных действий по восстановлению экономики.

В то же время, комиссия по повышению устойчивости экономики России будет заниматься выработкой социально-экономических мер в условиях частичной мобилизации, вопросами работы предприятий, сообщается на сайте кабмина.

"Председатель правительства Михаил Мишустин расширил полномочия комиссии по повышению устойчивости российской экономики. Отныне она на постоянной основе будет заниматься выработкой оперативных социально-экономических мер в условиях частичной мобилизации, а также рассмотрением вопросов, связанных с обеспечением непрерывной работы предприятий в важнейших отраслях. Соответствующее постановление подписано", — говорится в сообщении.

Уточняется, что главам федеральных органов власти предстоит сформировать оперативные штабы для устойчивой работы предприятий в курируемых отраслях.