БЕРЛИН, 4 окт — ПРАЙМ. Еврокомиссия готовится к различным сценариям отключения электричества в странах ЕС предстоящей зимой на фоне кризиса, сообщил в интервью немецкому порталу RND европейский комиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич. Путин заявил, что энергокризис в Европе начался еще с "зеленой" повестки

"Да, это вполне возможно", — сказал он, отвечая на вопрос, ожидает ли он, что на фоне энергокризиса понадобится помощь в вопросах стихийных бедствий внутри ЕС.

Он добавил, что Еврокомиссия работает над двумя возможными сценариями. "Если в результате небольшого инцидента, например, отключения электричества, пострадает только одна или небольшое количество стран-членов ЕС, другие страны Евросоюза смогут через нас поставить генераторы электроэнергии, как это происходит во время стихийных бедствий. Но если пострадает большое количество стран, так что государствам ЕС придется ограничить свои поставки, мы сможем удовлетворить спрос из нашего стратегического резерва", — пояснил еврокомиссар.

По его словам, это может быть сделано достаточно быстро. "Да, например, Словения, чья энергосистема была повреждена после снежной бури, и Хорватия после землетрясений в конце 2021 года получили помощь генераторами и топливом в тот же день", — уточнил Ленарчич. При этом он пояснил, что бывают случаи, когда помощь требуется в течение нескольких дней или недель. Так, например, минувшим летом Германии потребовалась поддержка во время лесных пожаров в горах Гарц. "Мы смогли организовать пожарную авиацию, которая сбрасывала воду более ста раз в течение четырех дней", — уточнил Ленарчич.

"Столкнувшись с колоссальными проблемами, мы видим только одну возможность для их решения — это солидарность Европы. Чтобы преодолеть размежевание, вызванное разницей масштабов национальных бюджетов, мы должны подумать о совместных инструментах на европейском уровне", — добавили они.

Во время пандемии страны ЕС могли брать кредиты на общую сумму 100 млрд евро с очень низкой ставкой по программе SURE для субсидирования заработной платы работников в период экономического спада.

"Образец механизма финансирования SURE может помочь европейцам и промышленным экосистемам во время текущего кризиса и быть решением в краткосрочной перспективе", — сказали комиссары.

"Это также может стать первым шагом к обеспечению благополучия Европы в энергетике и безопасности, и это — единственный путь к выработке системного ответа на кризис", — добавили они.