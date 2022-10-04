ПАРИЖ, 4 окт — ПРАЙМ. Лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" во французском парламенте Марин Ле Пен обвинила власти Франции в "инфантилизации" населения за призыв носить теплую одежду на фоне экономии энергии. Ле Пен предрекла Франции тяжелые зимы

Выступая во вторник на правительственном часе в Национальной ассамблее, Ле Пен осудила продвижение французскими политиками теплой одежды с целью экономии на отоплении.

"Несколько дней назад министр экономики (Брюно Ле Мэр) объяснил нам, что французский бюджет просчитан "до каждого евро". Это было немногим ранее советов по гардеробу, чтобы лучше провести зиму, которые имели успех в правительстве – от теплых кофт до водолазок. Я не буду участвовать в этой инфантилизации наших соотечественников", – заявила Ле Пен.

Французские СМИ ранее отмечали, что многие политики стали носить зимнюю одежду, несмотря на теплую погоду, с целью продвижения мер по экономии энергии.

Ранее глава минфина Франции Брюно Ле Мэр сообщил, что сотрудники его ведомства будут одеваться теплее, чтобы дольше не включать отопление в министерстве. "Вы увидите нас не в галстуках, а в водолазках – это будет очень хорошо, так как позволит нам сэкономить энергию и продемонстрировать "энергетическую трезвость", — отметил министр. Позже в своем аккаунте в Twitter он выложил свою фотографию в рабочем кабинете, на которой он одет в синюю водолазку.

Затем премьер-министр Франции Элизабет Борн также появилась на выступлении в теплой кофте.

В понедельник президент Франции Эммануэль Макрон записал видеообращение к гражданам, в котором он одет в пиджак и водолазку – новый символ политики "энергетической трезвости", объявленной французским президентом летом. Во Франции объяснили, чем вызван национальный энергокризис

Согласно новой программе правительства, Франции необходимо снизить потребление электроэнергии на 10%, чтобы избежать ее нехватки грядущей зимой. Правительство призвало предприятия и транспортные компании представить конкретные планы по снижению потребления энергии. Среди обязательных мер – поддержание температуры в помещениях не выше 19 градусов с целью экономии на отоплении.

Запад усилил санкционное давление на Россию из-за специальной военной операции на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США.

Правительство Франции приняло ряд мер по сдерживанию цен на электроэнергию. Тем не менее, некоторые французские предприятия, среди которых два крупных производителя стекла Duralex и Arc, заявили, что уже сократили объемы производства и перевели ряд сотрудников на частичную занятость. Также из-за возросших счетов за энергию в метрополии прекратили работу около 30 бассейнов, в том числе крупнейший спортивный комплекс Парижа Pailleron.

Крупнейший во Франции алюминиевый завод Aluminium Dunkerque в начале сентября сообщил, что сократит производство примерно на 20% в связи с ростом цен на электроэнергию.

В сентябре премьер-министр страны Элизабет Борн сообщила, что правительство Франции примет меры, чтобы сохранить рост цен на газ и электричество на уровне 15% в 2023 году. Это будет стоить французскому бюджету 16 миллиардов евро.