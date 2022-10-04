МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Предприниматель Илон Маск предложил Twitter возобновить сделку по приобретению компании по изначальной стоимости в 54,2 доллара за акцию, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. СМИ: Маск отложил покупку Twitter в ожидании речи Путина на День Победы

"Илон Маск предлагает купить Twitter по изначальной цене в 54,2 доллара за акцию… Маск сделал это предложение в письме Twitter", — пишет агентство.

На этом фоне стоимость акций Twitter подскочила более чем на 15% — до 49,7 доллара за ценную бумагу, торги после этого дважды приостанавливались. По состоянию на 19.13 мск бумаги компании дорожали на 12,7% — до 47,95 доллара за акцию. По состоянию на 19.48 мск торги приостановлены.

В апреле Маск предложил 44 миллиарда долларов за Twitter, но после потребовал проверить данные компании о том, что число поддельных аккаунтов, используемых в том числе для рассылки спама, не превышает 5%. По словам Маска, соцсеть занизила количество таких аккаунтов, а также не предоставила достаточной информации по запросу. Также он был недоволен кадровой политикой компании. Позднее, 8 июля, Маск уведомил Twitter об отказе от ее покупки. Соцсеть обратилась в канцелярский суд штата Делавэр с иском против бизнесмена.

Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.