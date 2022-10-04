КИШИНЕВ, 4 окт — ПРАЙМ. Бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что не верит в успех евроинтеграции страны, и выступает за укрепление партнерских отношений с Россией. Молдавия значительно сократила поставки вина в Россию

Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в союз. Саммит также заявил о готовности предоставить Грузии статус кандидата на присоединение к ЕС после выполнения ею ряда условий.

"Я не верю, что Молдавия вступит в ЕС. В Евросоюзе свои экономические проблемы. Он теряет по пути вагоны, а Молдавия на своей телеге пытается его догнать. Это неправильная тактика. Нам нужно стратегическое партнёрство с Россией, Китаем, Румынией, Венгрией, Турцией, другими странами. Нужно дружить со всеми, исходя из наших интересов, и уходить от идеи, что те, кто против европейской интеграции, — это враги", — сказал Додон во вторник в эфире телеканала "Первый в Молдове".

Политик также выступил за сохранение нейтрального статуса Молдавии.

Ранее глава британского МИД Лиз Трасс в интервью Telegraph заявила, что Великобритания и другие страны НАТО обсуждают возможность поставок вооружений Молдавии. По ее словам, эта мера нацелена на защиту страны от якобы "угрозы вторжения" со стороны России. Готовность оказать военную помощь также высказывали представители США и глава Евросовета Шарль Мишель. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил журналистам, что в Москве намерения НАТО поставлять вооружения в Молдавию вызывают вопросы.