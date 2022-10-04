ТАШКЕНТ, 4 окт — ПРАЙМ. Узбекистан и Венгрия намерены создавать совместные производства готовой продукции с выходом на рынки СНГ, Азии и Ближнего Востока, сообщает во вторник пресс-служба узбекистанского президента Шавката Мирзиеева. Узбекистан и Евросоюз парафировали новое соглашение о сотрудничестве

Мирзиеев 3-4 октября находится с официальным визитом в Венгрии. Во вторник состоялись его переговоры с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном.

"Стороны намерены предоставлять взаимные льготы и преференции, организовать совместные производства готовой продукции с выходом на рынки стран СНГ, Восточной и Южной Азии, а также Ближнего Востока", — говорится в сообщении по итогам встречи.

Перспективными отраслями сотрудничества обозначены фармацевтика, сельское хозяйство, электротехника, машиностроение, инновации, цифровизация, транспорт, а также научные исследования, уточняет пресс-служба.

Правительствам двух стран поручено создать в ближайшее время совместный фонд для финансирования приоритетных проектов. Достигнута договоренность об открытии дипломатической миссии Узбекистана в Будапеште в целях содействия практической реализации достигнутых договоренностей, отмечается в сообщении.

Премьер-министр Венгрии подтвердил свое участие в первом саммите Организации тюркских государств, который пройдет в ноябре в Самарканде, добавили в пресс-службе Мирзиеева.