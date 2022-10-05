КУБИНКА (Московская обл.), 5 окт — ПРАЙМ. Мировой спрос на российскую сельхозпродукцию и продовольствие из РФ растет, несмотря на санкции и иные вызовы, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе выступления на 14 Всероссийской агропромышленной выставке "Золотая осень-2022". Мишустин ждет нового рекорда в торговле России и Белоруссии

"Спрос на сельхозпродукцию и продовольствие из России возрастает с каждым годом. Санкции недружественных стран или иные вызовы – не помеха сегодня для агросектора", — сообщил Мишустин.

По его словам, сама выставка подтверждает реальные достижения регионов по многим отраслям, как в части расширения линейки продукции до новых наукоемких производств, так и вопросов подготовки квалифицированных кадров для нужд аграриев до создания инфраструктуры сельских территорий.

"Эти успехи – заслуга людей, работающих в агропроме и пищевой промышленности", — подчеркнул премьер-министр.

Задача российского АПК — наращивать производство не только на внутреннем рынке, но и на экспорт, заявил Мишустин.

Он заявил, что "президент поставил перед нами масштабные задачи – надежное обеспечение продовольственной безопасности страны сегодня и на перспективу. Для этого необходимо наращивать производство не только на внутреннем рынке, но и на экспорт".

Правительство ведет такую работу с учетом поручений главы государства.

"Мы прекрасно понимаем, как важно стабильное развитие отечественного агропрома. А также повышение его эффективности, укрепление технологической базы, поддержка малых, средних предприятий и предпринимателей на селе", — подчеркнул премьер-министр.

Российский АПК не первый год демонстрирует сильные результаты, производя большой объем продукции как для внутреннего потребления, так и на экспорт, также заявил Мишустин.

"У нашего сельского хозяйства действительно сильные результаты. Уже третий год Россия является нетто-экспортером продовольствия. То есть мы продаем больше, чем ввозим", — сообщил премьер.

По его словам, за восемь с лишним месяцев этого года объемы поставок за рубеж выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более чем на шестнадцать процентов "в этих непростых условиях".

Премьер напомнил, что "мы по-прежнему входим в пятерку стран-лидеров по экспорту зерновых. И первые – по пшенице. Занимаем четвертое место в мире по производству мяса и пятое место среди экспортеров растительных масел". Мишустин заявил, что необходимо развивать производство сельхозтехники

По данным на конец сентября, свыше 380 миллиардов рублей направлено на выполнение госпрограммы развития сельского хозяйства, сообщил он.

Мишустин также напомнил, что в текущем году на Госпрограмму развития сельского хозяйства предусмотрено в федеральном бюджете более 280 миллиардов рублей.

"Но в ситуации сегодня, в сложной ситуации, господдержка в этой отрасли была увеличена на 35 процентов. Мы смогли обеспечить ее такими ресурсами. И, по данным на конец сентября, на выполнение госпрограммы уже мы направили свыше 380 миллиардов рублей", — сказал он.

Наконец, Мишустин заявил, что считает необходимым активно развивать поставки на экспорт отечественной сельхозпродукции, задействуя для этого все имеющиеся транспортные коридоры. Он заверил, что власти будут поддерживать подобные проекты.

"На Дальнем Востоке сельское хозяйство является одним из ключевых векторов развития", — заметил премьер.

По его данным, местные производители готовы отправлять за рубеж значительную часть продукции. "Экспортный потенциал — Южная Азия, Китай, логистические, транспортные вопросы дают потенциально огромную возможность для экспорта", — сказал председатель правительства. "Все логистические пути сейчас дают совершенно уникальные возможности", — подчеркнул он, добавив, что следует пользоваться всеми такими возможностями.

Глава кабинета министров считает необходимым обсудить тему и на Каспийском экономическом форуме, в котором примет участие 6 октября. "Приезжают коллеги из Ирана, из Азербайджана, Туркмении, Казахстана, будем обсуждать в том числе логистические коридоры", — заверил Мишустин.

По его мнению, важно, что многие решения о тех или иных логистических вариантах при поставке сельхозпродуктов были приняты заранее.