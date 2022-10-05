Власти ДНР заявили об экспорте угля в Турцию и на Ближний Восток
Власти ДНР: республика экспортирует уголь в Турцию, страны Ближнего Востока и Африки
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ДОНЕЦК, 5 окт — ПРАЙМ. Донецкая Народная Республика экспортирует уголь в Турцию, оттуда он поступает в страны Ближнего Востока и Африки, сообщил в интервью РИА Новости премьер ДНР Виталий Хоценко.
"Традиционные рынки, где уголь наш востребован. Это и Турция. Из Турции дальше уходит в страны Ближнего Востока, страны Африки. Уголь достаточно качественный, соответственно, востребован во многих странах", — сказал Хоценко.
https://1prime.ru/News/20221005/838368874.html
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