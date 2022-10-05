ДОНЕЦК, 5 окт — ПРАЙМ. Донецкая Народная Республика экспортирует уголь в Турцию, оттуда он поступает в страны Ближнего Востока и Африки, сообщил в интервью РИА Новости премьер ДНР Виталий Хоценко. Эксперт оценил, сколько потребуется инвестиций на восстановление ДНР и ЛНР

"Традиционные рынки, где уголь наш востребован. Это и Турция. Из Турции дальше уходит в страны Ближнего Востока, страны Африки. Уголь достаточно качественный, соответственно, востребован во многих странах", — сказал Хоценко.