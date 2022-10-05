МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Российскую компанию по эксплуатации Запорожской АЭС возглавил бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко, сообщил оператор всех атомных станций в РФ концерн "Росэнергоатом" (входит в "Росатом"). Путин поручил передать Запорожскую АЭС под управление России

"Новая эксплуатирующая организация призвана обеспечить безопасную эксплуатацию АЭС и профессиональную деятельность существующего персонала станции при поддержке АО "Концерн Росэнергоатом". Возглавил компанию бывший главный инженер Балаковской АЭС Олег Романенко", — говорится в сообщении концерна.

Все сотрудники Запорожской АЭС в ближайшее время будут трудоустроены в штат новой эксплуатирующей организации, им сохранят зарплату и соцгарантии, сообщил Романенко.

"Уже в ближайшее время все сотрудники (Запорожской) АЭС будут трудоустроены в штат новой эксплуатирующей организации с сохранением заработной платы и социальных гарантий", — цитирует Романенко "Росэнергоатом".

По его словам, оценка состояния ЗАЭС и восстановление поврежденной инфраструктуры с учетом опыта эксплуатации АЭС в России пройдут в ближайшее время.

"Уже в ближайшее время… параллельно будет вестись оценка состояния станции и восстановление поврежденной инфраструктуры с учетом опыта эксплуатации атомных энергоблоков в России", — отметил Романенко.

Президент России Владимир Путин своим указом поручил передать Запорожскую АЭС под управление России. Акционерское общество "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС" наделено статусом эксплуатирующей организации ЗАЭС.