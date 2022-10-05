МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Бюджет РФ сверстан исходя из цен на нефть в 70 долларов за баррель, это комфортная для России цена, заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Цены на нефть демонстрируют волатильность на решении ОПЕК+

"Наш бюджет сформирован при цене 70 долларов (за баррель — ред.), и мы считаем, что это комфортная цена, которая на сегодняшний день может быть принята за основу", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".