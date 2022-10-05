Новак: цена на нефть в 70 долларов за баррель комфортна для России
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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Бюджет РФ сверстан исходя из цен на нефть в 70 долларов за баррель, это комфортная для России цена, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Наш бюджет сформирован при цене 70 долларов (за баррель — ред.), и мы считаем, что это комфортная цена, которая на сегодняшний день может быть принята за основу", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
https://1prime.ru/News/20221005/838370447.html
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