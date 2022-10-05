МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Минцифры РФ рассчитывает в пятницу утвердить список направлений деятельности, осуществление которой позволит предприятию получить аккредитацию как IT-компания, заявил глава министерства Максут Шадаев. В Минцифры выяснили, сколько IT-специалистов подали заявления на отсрочку

Ранее в октябре правительство РФ утвердило новые правила аккредитации IT-компаний. Согласно документу, Минцифры РФ до 1 ноября должно утвердить перечень видов деятельности в IT-сфере, а до 1 декабря утвердить административный регламент предоставления аккредитации. По новым правилам, для государственной аккредитации в реестре IT-компаний выручка организации от деятельности в сфере информационных технологий по итогам года, предшествующего подаче заявления, должна составлять не менее 30% от общей выручки компании.

"Я думаю, завтра мы выложим проект приказа для обсуждения в наших партнерских чатах… Выложим туда направления деятельности, которые мы будем считать айтишными… Я думаю, что в пятницу я хочу его уже утвердить. Доходы от этих направлений деятельности — 30% — позволят вам получить гордое звание IT-компании", — сказал Шадаев во время вебинара на тему аккредитации IT-компаний.